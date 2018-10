Empfehlung - Feuer an Mehrfamilienhaus in Gildehaus

Gildehaus Einsatz für die Feuerwehr Gildehaus am Sonntagnachmittag. Um 15.46 Uhr wurden die freiwilligen Feuerwehrleute zu einem vermeintlichen Gebäudebrand alarmiert. In einem Gebäudeblock mit 18 Wohnparteien an der Straße Am Frett sollte es brennen, hieß es. Vor Ort stellte sich heraus, dass Unrat unterhalb eines Balkons in Brand geraten war. „Als wir eintrafen, hatten schon die Bewohner mit Eimern die Flammen gelöscht“, berichtet der Einsatzleiter. Die Feuerwehr überprüfte den betroffenen Bereich auf Glutnester und belüftete das Gebäude, da eine Erdgeschosswohnung leicht verraucht war. Die Brandursache ist noch unklar.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/feuer-an-mehrfamilienhaus-in-gildehaus-263196.html