Empfehlung - Festival-Pläne in Bad Bentheim liegen derzeit auf Eis

Bad Bentheim Gemeinsam mit einem Partner habe er in der Bundeshauptstadt das Strandbad Plötzensee gepachtet, um dort im Sommer Strandbetrieb und tägliches Programm zu bieten. „Als sich diese Möglichkeit ergeben hat, konnte ich einfach nicht widerstehen“, sagt Michel Verhoeven im Gespräch mit den GN. Weil sich der in Lingen wohnende Niederländer nach eigenen Angaben nicht um sein neues Projekt in Berlin und um die weitere Organisation seines geplanten Festivals in Bad Bentheim zugleich kümmern kann, habe er sich entschlossen, die weiteren Planungen zunächst auf Eis zu legen. „Wenn in Berlin alles läuft, dann gehen die Planungen für Bad Bentheim weiter“, sagt Michel Verhoeven. Diese seien bereits sehr weit fortgeschritten, betont er.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/festival-plaene-in-bad-bentheim-liegen-derzeit-auf-eis-285888.html