Empfehlung - Festival-Konzept lässt weiter auf sich warten

Bad Bentheim Anfang Oktober hatte sich Veranstalter Michel Verhoeven als Ziel gesetzt. Dann, so hatte der Niederländer in den GN angekündigt, wolle er sein Konzept für das Festival in Bad Bentheim vorstellen. Bislang sind lediglich grobe Züge des Vorhabens bekannt. So soll die Veranstaltung mit Musik, Kleinkunst und kulinarischen Angeboten über mehrere Tage an verschiedenen Orten in der Burgstadt stattfinden, unter anderem in den Bentheimer Bergen. Konkrete Informationen zum Sicherheitskonzept, erwarteten Besucherzahlen oder den Naturschutz-Bedenken gibt es bislang nicht. Ein entsprechendes Gutachten, das im Auftrag des Veranstalters vom Ingenieurbüro Lindschulte erstellt wird, liegt noch nicht vor.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/festival-konzept-laesst-weiter-auf-sich-warten-262512.html