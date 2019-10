Fernsehschatz: Joker aus „Spiel ohne Grenzen“ aufgetaucht

In seinem Keller stieß Reinhard Bonke unverhofft auf ein Stück Bad Bentheimer Fernsehgeschichte: ein Joker in Hasenform aus der TV-Spielshow „Spiel ohne Grenzen“ von 1974. Das Andenken vermachte er in der jüngsten Ratssitzung der Stadt.