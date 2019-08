Empfehlung - Ferienpass: Kinder gießen Kunst aus Harz

Bad Bentheim „Ich glaube, ich bin hier in der Region bisher die einzige, die mit Gießharz arbeitet, das ist erst seit Kurzem ein Trend“, erzählt Virpi Keuters-Häkkinen, die Betreiberin des Ateliers „BetsyWorks“, in Bad Bentheim, in dem in den vergangenen zwei Freitagen fünf Mädchen im Rahmen einer Ferienpass-Aktion mit Resin arbeiten durften.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/ferienpass-kinder-giessen-kunst-aus-harz-312521.html