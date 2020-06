Ferienbetreuung in Bad Bentheim auch für Kindergartenkinder

Bad Bentheim Die Stadt Bad Bentheim bietet nun auch für Kindergartenkinder eine Ferienbetreuung an. Von Montag, 20. Juli, bis Freitag, 7. August, können Kinder im Alter von drei bis einschließlich fünf Jahren die Betreuung von 7.30 bis 13 Uhr in der Grundschule Bad Bentheim, Brennereistraße 2, besuchen. Kinder ab sechs Jahren können an der Betreuung der Grundschulkinder teilnehmen. Um den Corona-Bestimmungen gerecht zu werden, ist eine Betreuung in Kleingruppen mit höchstens 13 Kindern und jeweils zwei Betreuern in eigenen Räumen geplant. Ein Kontakt unter den Gruppen soll vermieden werden.

„Die Anmeldung ist zunächst nur für eine Woche möglich, damit viele Eltern die Betreuung in Anspruch nehmen können. Sollten sich weitere Möglichkeiten ergeben, geben wir diese Veränderung rechtzeitig bekannt“, erläutert Ute Jasniack-Collet von der Stadt Bad Bentheim. Die Kosten für die Betreuung werden nach der Höhe des Einkommens berechnet und sind nach den Sommerferien zu bezahlen. Anmeldungen sind ab 29. Juni bis 10. Juli auf www.ferienbetreuung-badbentheim.de möglich. Wer keinen Internetanschluss hat, kann die Unterlagen bei Ute Jasniack-Collet unter Telefon 05922 7317 oder per E-Mail an jasniack@badbentheim.de anfordern. Die Plätze werden nach Eingang der Anmeldung vergeben.