Ferienbetreuung für Grundschulkinder in Bad Bentheim

Bad Bentheim Die Stadt Bad Bentheim bietet in den beiden Herbstferienwochen von 7.30 bis 13 Uhr eine Betreuung für Kinder im Grundschulalter an. Coronabedingt sollen kleine Gruppen mit nicht mehr als 15 Kindern in getrennten Räumen gebildet werden. Anmeldungen sind ab 15. September auf www.ferienbetreuung-badbentheim.de (Adresse ist erst ab 15. September erreichbar) oder in Papierform bei der Stadt Bad Bentheim, Schlossstraße 2, Zimmer 4, möglich. Die Anmeldefrist endet am 2. Oktober. Ute Jasniack-Collet von der Stadt Bad Bentheim weist darauf hin, dass eine Anmeldung nur wochenweise möglich ist. „Es können auch beide Wochen gebucht werden. Ist allerdings absehbar, dass die Anmeldezahlen über den zur Verfügung stehenden 30 Plätzen pro Woche liegen, muss die zweite Woche leider gestrichen werden“, erklärt Jasniack-Collet. Der Teilnehmerbeitrag ist nach Einkommen gestaffelt.

Weitere Informationen erteilt Ute Jasniack-Collet unter Telefon 05922 7317.