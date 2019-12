Empfehlung - FDP: „Wir wollen und müssen transparenter werden!“

Bad Bentheim „Jedes Jahr passieren in unserer Kommune viele, oft gute Dinge. Es werden wegweisende Entscheidungen getroffen und neue Themen angeschoben. Manche dieser Entscheidungen sehen wir kritisch. Manche Entscheidungen stoßen auch außerhalb des Stadtrates auf Unverständnis. Manche sind intransparent und somit nicht nachvollziehbar.“ Peter Wiering, Vorsitzender der FDP-Stadtratsfraktion, blickt in einer aktuellen Pressemitteilung mit gemischten Gefühlen auf die derzeitige Gesamtsituation rund rum Verwaltung, Politik und Bevölkerung in der Stadt Bad Bentheim.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/fdp-wir-wollen-und-muessen-transparenter-werden-335781.html