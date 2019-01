FDP: Pannen will sich Mehrheitswillen nicht beugen

Bad Bentheim In der vergangenen Woche hatte Bürgermeister Dr. Volker Pannen im GN-Gespräch die Pläne und Projekte für 2019 vorgestellt. Jetzt kommt Kritik von der FDP. „Wir sind ja wirklich begeistert, dass der Bürgermeister endlich die Zeit und Priorität für so manches Bauprojekt findet. Gerade der Nordhorner Weg wurde von ihm in einer Ratssitzung sowohl in März als auch Dezember 2007 als kurzfristiges Projekt für 2008 und 2009 angekündigt. Nun endlich – 2019 – ist es so weit“, resümiert der stellvertretende Ortsvorsitzende Peter Wiering in einer Pressemitteilung.

„Ja, man muss (an-)erkennen, dass für den Bürgermeister so manches Leuchtturmprojekt in der Vergangenheit Priorität hatte. Aber es ist nun mal unglücklich, Themen wie den Nordhorner Weg groß anzukündigen, sich selbst eine Deadline zu setzen und dann mit diesem ,Ergebnis‘ dazustehen. Nun ist die Strecke für den erträumten neuen Arbeitsweg unseres aktuellen Bürgermeisters dann wenigstens passend zum erwünschten Amtsantritt fertig“, so Wiering weiter.

Ortsvorsitzender Florian Manfred Pletz führt weiter aus: „Herr Pannen handelt hier einmal wieder komplett entgegen der Ratsmehrheit und jeglicher Absprachen. Es scheint so, als wolle er eigenständig Fakten schaffen und sich nicht dem Mehrheitswillen in Bad Bentheim beugen. Ein verantwortungsvoller Verwaltungschef handelt nicht derart eigensinnig – in diesem Fall sogar vorsätzlich.“

Konkret kritisieren die Liberalen drei Themen: Feuerwehr-Standort im Gewerbegebiet: Volker Pannen hatte die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes angekündigt, bei dem auch die Frage geklärt werden soll, ob im Gildehauser Gewerbegebiet ein weiterer Feuerwehrstandort entstehen muss. Florian Manfred Pletz dazu: „ Es gibt bisher kein Ergebnis eines für 2019 avisierten, neuen Brandschutzbedarfsplans. Wir sind erstaunt darüber, dass Herr Pannen jetzt schon weiß, dass ein dritter Feuerwehr-Standort im Bentheimer Stadtgebiet entstehen muss. Unseren aktuellen Erkenntnissen nach widersprechen hier sogar die eigenen Feuerwehrkameraden der Gildehauser Ortsfeuerwehr aus vielen triftigen Gründen.“

Nachlass von Hella Wertheim im Otto-Pankok-Museum: „Es war seitens des Otto-Pankok-Museums explizit gewünscht, eine Ausstellung des Nachlasses von Hella Wertheim nicht auf dem Dachboden des aktuellen Gebäudes zu realisieren, sondern über einen möglichen Anbau“, schreibt Florian Manfred Pletz. „Sollte dieser aus Denkmalschutz-Gesichtspunkten nicht möglich sein, favorisieren wir immer noch die Suche nach einem anderen möglichen Standort – aber nicht diesen Dachboden. Wir wundern uns stark, dass Herr Pannen hier diese fixe Idee weiter eigenmächtig verfolgt“, so Pletz weiter. „Zum einen brächte dies – angenommen, man würde diesen Irrsinn realisieren – enorme weitere Probleme mit sich, wie beispielsweise die Realisierung eines möglichen Brandschutzes, dazugehörigen zusätzlichen Fluchtwegen etc.“ Davon ganz abgesehen, fasse dieser Dachboden maximal eine Gruppe von zirka zehn Personen. Eine Schulklasse umfasse deutlich mehr Kinder. „Es ist unter anderem klares Vorhaben, diese Stätte als Möglichkeit zu nutzen, nachfolgenden Generationen im Rahmen von beispielsweise Schulausflügen einen Punkt deutscher Geschichte nahezubringen, den wir uns nicht erlauben können, ihn einfach nur noch zum Dachbodenfund verkommen zu lassen. Dafür ist dieses Thema zu wichtig“, heißt es in der Pressemitteilung.

Schulstandort: „Hier möchte Volker Pannen abwarten, bis die Stellen der Schulleiter für Real- und Hauptschule neu besetzt seien. Diese Abhängigkeit erschließt sich uns gerade kein bisschen“, schreibt die FDP. „Selbst die Frage nach der zukünftig sinnvollsten Schulform wäre hier kein Aufschub-Argument – die Schulleiter-Frage erst recht nicht.“ Die Kapazitäten eines gemeinsamen Standortes für Haupt- und Realschule seien klar definiert. Im Stadtrat habe die FDP gemeinsam mit der CDU als Gruppe „unsere klare Erwartungshaltung formuliert – und auch nur unter dieser Bedingung dem Doppelhaushalt 2019/2020 zugestimmt – dass die Verwaltung als nächstes Projekt die Schulstandortsfrage mit größter Priorität angeht“, so Florian Manfred Pletz.

„Dass Herr Pannen sich hier als Verwaltungschef diesem Arbeitsauftrag klar widersetzt, erschreckt uns sehr – zumal er ihm selbst so zugestimmt hatte. Um ihn jedoch inhaltlich in dieser Sache bestmöglich zu unterstützen, wird der Bentheimer Ortsverband eine interne Arbeitsgruppe bilden und das Thema aufarbeiten sowie mögliche Lösungswege aufzeigen.“ Ein nachfolgender Schritt würden in diesem Zusammenhang auch Gespräche mit Elternvertretern sowie Schulleitungen sein. „Hoffentlich fällt es Herrn Pannen so leichter, dieses Projekt dann auch wirklich anzugehen“, heißt es in der Pressemitteilung.

„Wir erwarten hier von Herrn Pannen eine konstruktive Zusammenarbeit in der Sache – und zwar so, wie sie gemeinsam mit ihm im Rahmen der Haushaltssitzung besprochen wurde. „Außerdem wünschen wir uns keine Alleingänge seinerseits, die vermeintliche Fakten schaffen sollen, jeden vor vollendete Tatsachen stellen aber im Ende vollkommen konträr zu allen beteiligten, rationalen Interessen stehen.“ Dies müsse sich mit sofortiger Wirkung ändern, erklärt Peter Wiering abschließend die klare Erwartungshaltung der Bentheimer Freidemokraten. jo