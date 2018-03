FDP: Ja zu Festival, aber nicht in der Franzosenschlucht

gn Bad Bentheim. „Hier hat ein Mensch eine Idee, möchte diese nach Bad Bentheim bringen und das Erste, was ihm entgegenschlägt, ist großer Unmut und viele Emotionen“, sagt Petrus Wiering, Ratsherr der Bentheimer Freidemokraten, zu den viel diskutierten Plänen ein Festival in Bad Bentheim zu veranstalten (die GN berichteten). „Dass jemand die Eigeninitiative und Idee hat, etwas auf den Plan zu bringen, was uns und unser Leben hier in Bad Bentheim bereichern könnte, ist doch erst mal klasse“, findet Wiering.

Dass dann sogar noch eigenes Geld in die Hand genommen wird, um mithilfe des Ingenieurbüros Lindschulte in Nordhorn mögliche Risiken gerade für die Umwelt einzuschätzen, sei beachtlich, findet der Bentheimer Ortsverband. Die Ortsgruppe stehe den Plänen eines Festivals grundsätzlich offen gegenüber. Dies dürfe aber auf keinen Fall zulasten der Natur gehen. Gerade das Gelände hinter der Franzosenschlucht sollte aus Sicht der FDP naturbelassen bleiben. Der Bürgermeister habe das noch nicht ausgeschlossenen, die Freien Demokraten erteilen einem Festival in der Franzosenschlucht aber eine deutliche Absage.

„In den letzten Monaten wurde die Diskussion rund um das Festival sehr emotional geführt. Bei all dieser Emotionalität lag nicht einmal ein konkretes Konzept vor, sondern es standen ein paar Ideen im Raum, die hauptsächlich gerüchteweise die Runde gemacht hatten“, mahnt Dr. Kai Hellendoorn, Ortsvorsitzender der Bad Bentheimer FDP. „Wir wünschen uns nun ein konkretes Konzept des möglichen Veranstalters. Erst damit lässt sich konstruktiv über die Pläne diskutieren. Stimmungsmache bringt uns doch nicht weiter.“ Hellendoorn fügt an: „Dieses Festival birgt eine große Chance für Bentheim, sofern der Rahmen stimmt. Wir als FDP wollen uns konstruktiv einbringen, gegebenenfalls auch an der inhaltlichen Ideenfindung für einen passenden Rahmen mitwirken. Ein nach unserer Ansicht deutlich charmanterer Weg dieses Thema mitzugestalten, als einzig pauschal ,dagegen‘ zu sein.“