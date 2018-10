FDP: Bebauungsplan für Schulte-Kolthoff in Bentheim soll her

Bad Bentheim Die FDP Bad Bentheim bemängelt, dass es für das Baugebiet Schulte-Kolthoff noch keinen Bebauungsplan gibt. Die Partei fordere seit Jahren, neue Bauplätze mit Augenmaß auszuweisen, um ein kontrolliertes Wachstum in die Breite sicherzustellen. „Wir wollen so vermeiden, dass wir unseren Ortskern aushöhlen – über den „Donut-Effekt“ wurde ja in diesem Zusammenhang bereits viel gesprochen – und zudem auch planloses Wachstum auf Kosten von Natur und Umwelt eindämmen“, so Florian M. Pletz, Ortsvorsitzender der Bentheimer Freidemokraten.

„Wir haben, um genau dieser Aushöhlung entgegenzuwirken, erfolgreich das Programm „Kauft Alt“ auf unsere FDP-Initiative neu implementieren können. Bis heute wächst hier der Zulauf – eine Entwicklung, die uns im ersten Schritt positiv stimmt“, hakt der FDP-Ratsherr und Fraktionsvorsitzende Peter Wiering ein. Der Beisitzer im Ortsvorstand Rudolf Kreft führt aus: „Bei diesen ersten Maßnahmen wie ,Kauft Alt‘ darf es nun nur nicht bleiben – wir benötigen zusätzlich dazu eine besonnene Planung und Vergabe aller zur Verfügung stehenden Bauplätze! Hier verstehen wir die bisherige Untätigkeit der Verwaltung in Sachen ,Schulte-Kolthoff‘ nicht und wünschen uns zeitnah einen Bebauungsplan für dieses geplante Baugebiet, sowie eine angemessene verkehrstechnische Erschließung! Hier denken wir beispielsweise daran, die Südstraße und den Paulinenweg weiter gerade durchzuziehen, um so eine vernünftige Erreichbarkeit dieser Bauplätze sicherzustellen.“

2015 hatte die Stadt die alte Hofstelle – mit dem Ziel neue Bauplätze zu schaffen – am Ortseingang Bentheims gekauft. Bis heute liege jedoch kein Bebauungsplan vor. Stattdessen wolle die Verwaltung schnellstmöglich alle verfügbaren (bisher erschlossenen) Bauplätze am anderen Ende der Stadt, der Suddendorfer Straße, freigeben. „Hier treffen nun zwei völlig unüberlegte Punkte mit fatalen Folgen aufeinander: Erstens überschwemmen wir mit dem angedachten Schritt, an der Suddendorfer Straße möglichst alle verfügbaren Bauplätze auf einen Schlag freizugeben, den Markt und verlieren abermals die Kontrolle über das Wachstum. Zweitens wirken wir mit dieser Maßnahme komplett unserem Ziel – die Ortsteile Bentheim und Gildehaus zusammenwachsen zu lassen – entgegen“, ergänzt Kreft.

Der Ortsverband der Bentheimer FDP wünscht sich zwei Dinge, so Pletz: „Auf der einen Seite, dass die Bauplätze an der Suddendorfer Straße mit Augenmaß nach und nach und ohne Hast vergeben werden. Eine Richtschnur könnten im ersten Schritt 25 Bauplätze in 2019 sein. Die GEG soll in ihrer Arbeit ja auch nicht ausgebremst werden und wir müssen ebenfalls berücksichtigen, dass in 2018 keine Bauplätze ausgewiesen wurden. Ab 2020 halten wir 15 Bauplätze pro Jahr an der Suddendorfer Straße für eine realistische und nachhaltig durchdachte Größenordnung.“ Auf der anderen Seite wünscht sich die FDP von der Verwaltung, den Bebauungsplan und die dazugehörige Verkehrsplanung für „Schulte-Kolthoff“ endlich und mit Priorität in Angriff zu nehmen: „Wenn wir schon Grundstücke ausweisen, dann lieber im Ansinnen, die Ortsteile Bentheim und Gildehaus zusammenwachsen zu lassen! Diese Chance haben wir nun genau hier.“

Im Rathaus nachgehakt: Auf GN-Anfrage teilte Bauamtsleiterin Laura Iking mit, dass es drei Gründe gebe, warum der Bebauungsplan für Schulte-Kolthoff noch nicht aufgestellt werden konnte – die Gründe seien laut Bürgermeister Volker Pannen der Politik bekannt:

Der Plan eines Kreisverkehrs an der „Tonino-Kreuzung“ ist geplatzt. Die neue geplante Wegführung führe in die Fläche Schulte-Kolthoff. Dies müsse noch ausgearbeitet werden.

Derzeit werde noch am barrierefreien Zugang zur künftigen Wohnfläche und zur Wilhelmstraße gearbeitet. Der Höhenunterschied müsse so ausgeglichen werden, dass keine Rampe entstehe.

Wegen der Hanglage muss das Regenrückhaltebecken größer ausfallen, auch hier laufen die Planungen.

„Im November wird es konkreter“, kündigt Laura Iking an. Dann soll es um den Entwicklungsbeschluss für die Wohnbebauung im südlichen Bereich gehen, ehe der endgültige Satzungsbeschluss des Stadtrates folgt. gn/fsu