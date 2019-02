Empfehlung - Fans von Mercedes-Oldtimern treffen sich in Gildehaus

Gildehaus Für Liebhaber von Oldtimern gibt es in der Grafschaft einen neuen Anlaufpunkt: An jedem ersten Mittwoch im Monat treffen sich im Landgasthaus Niermann in Gildehaus die Mitglieder des Mercedes Benz R/C 107 SL-Clubs. Sie bilden den „Regionaltreff 484 Grafschaft Bentheim-Overijssel“. Ihre Leidenschaft: Die Wagen, die in der Mercedes-SL-Baureihe R107 und der SLC-Baureihe C107 gefertigt wurden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/fans-von-mercedes-oldtimern-treffen-sich-in-gildehaus-283433.html