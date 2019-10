Familientradition im Hotel Berkemeyer endet nach 175 Jahren

Das Hotel-Restaurant Berkemeyer war 175 Jahre lang an der Ecke von Gildehauser und Wilhelmstraße in Bad Bentheim in Familienbesitz. Jetzt endet diese Tradition. Irmgard Michaelis, eine geborene Berkemeyer, gönnt sich den Ruhestand.