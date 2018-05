Fallschirmspringer landen beim „Pfingstival“ in Bardel

Beim „Pfingstivals 2018“ in Bardel werden auch Fallschirmspringer landen. Schauplatz des Festivals ist am Pfingstmontag, 21. Mai, von 11 bis 17 Uhr das Kloster Bardel in Bad Bentheim. Veranstalterin ist die dortige Franziskanergemeinschaft.