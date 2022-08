Fahrsicherheitstraining für ukrainische Geflüchtete im Treff 10

Bei einem Aufenthalt im Ausland wird schnell klar, hier sind die Verkehrsregeln nicht eins zu eins wie zu Hause. Klar, in den meisten Ländern fahren die Verkehrsteilnehmenden rechts auf der Straße, wenn wir uns nicht gerade in Großbritannien aufhalten, und an einer roten Ampel halten wir an. Doch wann habe ich Vorfahrt und was genau bedeuten eigentlich die ganzen fremden Verkehrsschilder?

Der Arbeitskreis Zuwanderung in Bad Bentheim hat Anfang August gemeinsam mit Bouke Olde Olthof, Koordinator für Flüchtlingsbegleitung, ein Fahrsicherheitstraining im Soziokulturellen Zentrum Treff 10 für ukrainische Geflüchtete organisiert. 15 Erwachsene wurden zweieinhalb Stunden von Edgar Eden, dem Verkehrssicherheitsberater für die Grafschaft und Polizeihauptkommissar, geschult. Zu Beginn wurde der Schulungsfilm „Sicher ankommen“ gezeigt, der gezielt für Flüchtlinge gemacht wurde. Dieser befindet sich auf der Homepage des Landkreis Grafschaft Bentheim und das Youtube-Video lässt sich auch mit ukrainischem Untertitel abspielen. Anschließend hat Herr Eden Anhand anschaulicher Beispiele die wichtigsten Verkehrsregeln und Schilder erläutert. Tatkräftigt unterstützt wurde er dabei vom Übersetzer Oleksandr Mykytenko, der selbst erst im März aus der Ukraine nach Bad Bentheim gekommen ist.

Das Training wurde sehr gut angenommen und es wurden viele Fragen gestellt und beantwortet. Besonders die Eltern jüngerer Kinder waren nachvollziehbar interessiert. Zusätzlich zu der theorethischen Schulung soll es in den kommenden Wochen noch eine praktische Schulung geben, ebenfalls unter der Anleitung von Herrn Eden. Der Arbeitskreis Zuwanderung hat alle Teilnehmenden, dank Spenden der örtlichen Bevölkerung, mit Fahrradhelmen versehen, um eine sicherere Umsetzung zu gewährleisten.