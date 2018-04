Fahren ohne Führerschein: Bulgare muss 80 Tage ins Gefängnis

gn Bad Bentheim. Was zunächst nach einem „überschaubaren“ Delikt aussah, hatte für einen Autofahrer schwere Konsequenzen: Bundespolizisten hatten den bulgarischen Staatsangehörigen, der aus Holland über die Grenze gekommen war, am späten Montagabend auf dem Parkplatz „Waldseite Süd“ an der Autobahn 30 kontrolliert. Der Mann entpuppte sich dabei als „notorischer ‚Ohne-Führerschein-Fahrer‘“ und wurde sofort aus dem Verkehr gezogen.

Der 43-Jährige konnte den Beamten keine gültige Fahrerlaubnis vorlegen. Weitere polizeiliche Recherchen ergaben, dass gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Frankfurt/Main wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis vorlag. Die laut Haftbefehl geforderten 4000 Euro konnte der Gesuchte nicht aufbringen. Nach Einleitung eines erneuten Strafverfahrens wegen Fahrens ohne Führerschein wurde der 43-Jährige den weiteren Angaben zufolge für exakt 80 Tage in nächste Justizvollzugsanstalt verbracht.