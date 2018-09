Empfehlung - Fällarbeiten am Trompetenbaum in Bad Bentheim haben begonnen

Bad Bentheim Am Dienstagmorgen steht der Trompetenbaum noch prominent mit seiner grünen, ausufernden Krone an der Ecke Apotheker-Drees-Straße und Schüttorfer Straße. Doch die Sägearbeiten haben bereits begonnen. Obwohl der Baum von außen auf den ersten Blick kerngesund aussieht, stellt er ein Sicherheitsrisiko dar. Er ist von der sogenannten Herzfäule befallen, erklärt Reinhold Heitz vom gleichnamigen Forstbetrieb. Von außen ist die Baumkrankheit in der Regel nicht sichtbar. Innen zieht sie sich laut Heitz jedoch von unten nach oben durch die gesamte Pflanze. „Ist die Krankheit von außen sichtbar, ist schon alles zu spät“, sagt er. Das Innere des markanten Trompetenbaumes ist nach Beschreibungen der Arbeiter rissig und regelrecht matschig. Der eingesetzte Sondierstab konnte ohne Anstrengung rund einen Meter in den Stamm geschoben werden. Ein großer Riss ist auch von außen sichtbar und zieht sich vom Stamm bis in die Äste.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/faellarbeiten-am-trompetenbaum-in-bad-bentheim-haben-begonnen-257547.html