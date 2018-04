Empfehlung - Fachklinik Bad Bentheim testet neues Medikament

Bad Bentheim. Die Dermatologie der Fachklinik Bad Bentheim beteiligt sich derzeit an einer Studie, bei der ein neues Medikament gegen die Hautkrankheit Rosazea klinisch getestet wird. Bei Rosazea handelt es sich um eine Volkskrankheit, bei der die Haut des Patienten häufig oder dauerhaft überreagiert. Dabei entwickeln die Betroffenen feurige Rötungen im Gesicht, die stark brennen, aber auch jucken können. „Das kommt besonders oft dann vor, wenn die Patienten Alkohol trinken, scharf Essen oder in der Sonne waren“, erklärt Dr. Athanasios Tsianakas, Chefarzt der Dermatologie. In diesem Stadium der Krankheit verschwinden die Pusteln oftmals nach einigen Stunden wieder.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/fachklinik-bad-bentheim-testet-neues-medikament-232891.html