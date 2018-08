Empfehlung - Eylardus-Schule in 40 Jahren stetig gewachsen

Gildehaus Zur Feier des 40-jährigen Bestehens hatte die Eylardus-Schule am Freitagvormittag in das reformierte Gemeindehaus in Gildehaus eingeladen. Am 1. September 1978 hatte die Förderschule mit dem Schwerpunkt emotionale und soziale Entwicklung ihren Betrieb mit zwölf Schülern und zwei Lehrkräften aufgenommen. Heute sind es rund 180 Schüler, 35 Lehrer und 19 pädagogische Mitarbeiter.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/eylardus-schule-in-40-jahren-stetig-gewachsen-248475.html