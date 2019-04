Empfehlung - Extravagante Hutkreationen im Haus Westerhoff

Bad Bentheim Wer kommt schon auf die Idee aus Kasperlefiguren, einem Modellschiff, diversen Dekorationsartikeln oder Gartenbaufolie Hüte zu kreieren? Sandra Büter findet das gar nicht so ungewöhnlich. Die Nordhornerin ist begeisterte Sammlerin von gebrauchten Dingen, die sie auf Floh- und Trödelmärkten, in Secondhand-Läden, in stillgelegten Fabriken und lange Zeit beim Sperrmüll ergattert hat. „Ich bin ein Flohmarktjunkie und eine Sperrmülljägerin“, bekennt sie. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/extravagante-hutkreationen-im-haus-westerhoff-294508.html