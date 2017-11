Exkursion in Bentheim: Mittelspechte und uralte Eichen

gn Bad Bentheim. Die Biologische Station Zwillbrock bietet am Sonnabend, 4. November, um 9 Uhr eine naturkundliche Exkursion rund um Bad Bentheim unter der Leitung des Ornithologen Dr. Martin Steverding an. Vom Treffpunkt in Bad Bentheim führt die Tour in den Bentheimer Reliktwald mit seinen knorrigen uralten Eichen.

Der Bentheimer Wald gehört zu den urigsten Wäldern Nordwestdeutschlands. Sehr alte Eichen, knorrige Hainbuchen und viel Totholz prägen dieses ökologisch äußerst wertvolle Gebiet. Der sehr seltene und auf alte Laubwälder angewiesene Mittelspecht hat hier noch ein gutes Vorkommen, heißt es in der Ankündigung. Zu dieser Jahreszeit lässt das fehlende Laub nicht nur die skurrilen Baumgestalten hervortreten, sondern erlaubt auch freien Blick auf die Spechte, denen auf dieser Exkursion besondere Aufmerksamkeit gilt. Die Kosten für die Herbstexkursion betragen 8 Euro für Erwachsene und 5 Euro für Kinder. Für weitere Infos und Anmeldungen steht die Biologische Station Zwillbrock unter Telefon 02564 986020 zur Verfügung. Der genaue Treffpunkt in Bad Bentheim wird dann ebenfalls bekannt gegeben.

Kontakt: Biologische Station Zwillbrock e.V., Naturschutzzentrum Westliches Münsterland, Zwillbrock 10, Vreden, Telefon 02564 9860-20, Homepage: www.bszwillbrock.de .