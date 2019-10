Exhibitionist zeigt sich Frau in Bad Bentheim

Zunächst fragte er die Frau nur nach dem Weg, dann entblößte er plötzlich sein Geschlechtsteil. Ein Exhibitionist hat sich am Dienstagmittag gegen 13.30 Uhr einer 66-jährigen Frau in einem Waldstück in Bad Bentheim gezeigt.