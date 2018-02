Empfehlung - Eurobahn fährt tatsächlich von Bad Bentheim nach Hengelo

Bad Bentheim. Gleich am Morgen sah es so aus, als ob die Eurobahn ihre Versprechungen nicht halten kann. Der Zug um 6.34 Uhr von Hengelo nach Bad Bentheim fiel wegen einer technischen Störung am Fahrzeug aus.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/eurobahn-faehrt-tatsaechlich-von-bad-bentheim-nach-hengelo-227092.html