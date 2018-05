Eurobahn-Busse halten am Bahndamm in Bad Bentheim

nom Bad Bentheim. Aufgrund der Bauarbeiten am Bahnhofsvorplatz in Bad Bentheim kann der Schienenersatzverkehr der Eurobahn nicht am Bahnhof halten. Stattdessen steuern die Busse ab heuite einen neuen Haltepunkt an. Die neue Haltestelle befindet sich auf der Brücke am Bahndamm, teilt die Eurobahn mit.