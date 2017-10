Empfehlung - Es geht weiter am Gildehauser Bahnhof

Gildehaus. Der Asphalt für die neue Bushaltestelle am Bahnhof Gildehaus soll am Freitag geliefert werden, dann rückt die Fertigstellung in greifbare Nähe. In den vergangenen Monaten war es unter anderem aufgrund der Insolvenz des beauftragten Bauunternehmens und fehlenden Asphalts zu deutlichen Verzögerungen gekommen (die GN berichteten). Ursprünglich sollten die Arbeiten pünktlich zum Ende der Sommerferien fertig werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/es-geht-weiter-am-gildehauser-bahnhof-212418.html