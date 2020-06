Erster Preis für Anna Lea Piepmeyer im Bereich Fremdsprachen

Bad Bentheim Beim Bundeswettbewerb Fremdsprachen erreichte Anna Lea Piepmeyer, Klasse 10c des Burg-Gymnasiums, einen ersten Landespreis für ihre Kompetenzen in Englisch. In den modernen Fremdsprachen waren sechs Teilaufgaben zu lösen: Hörverstehen, Leseverstehen, Landeskunde – dieses Mal Südafrika –, Textproduktion, Lückentextergänzungen und ein selbst gedrehtes kurzes Video, das schon vor dem Wettbewerbstag, 23. Januar 2020, einzureichen war.

In der Region Weser-Ems gab es in diesem Jahr 133 Teilnahmen, davon erhielten 50 Schülerinnen und Schüler einen Landespreis, der in drei Kategorien aufgeteilt war: 38 Personen bekamen einen dritten Preis, sieben erhielten einen zweiten Preis und fünf wurde ein erster Preis verliehen, wozu 90 oder mehr Prozent der maximal möglichen Punktzahl erreicht werden mussten. Insgesamt war Anna Lea also unter den besten 3,7 Prozent aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Die mit 75 Euro dotierten ersten Preise wurden viermal für Englisch und einmal für Französisch vergeben. Sie gingen nach Oldenburg, Oesede, Vechta (zweimal) und Bad Bentheim. Aus der Grafschaft Bentheim hatten das Evangelische Gymnasium Nordhorn und das Burg-Gymnasium am Wettbewerb teilgenommen, wie Michael Völpel mitteilt, der Regionalbeauftragte für den Bundeswettbewerb Fremdsprachen bei der Landesschulbehörde in Osnabrück.