Empfehlung - Erste Hilfe: „Nichts machen heißt sterben lassen“

Bad Bentheim. Vor drei Wochen saß ich mit meinem Mann in einem unserer Hamburger Lieblingsrestaurants, einem gut besuchten Lokal direkt an der Alster. Plötzlich sackte die junge Frau am Nachbartisch über ihrem Teller in sich zusammen. Ihr Mann sprang auf und konnte sie auffangen, bevor sie zu Boden fiel. Die Frau, etwa Anfang 30, zitterte am ganzen Körper, hatte einen verkrampften Gesichtsausdruck und war einige Sekunden nicht bei Bewusstsein.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/erste-hilfe-nichts-machen-heisst-sterben-lassen-201742.html