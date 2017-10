Erste Boule-Stadtmeisterschaft bringt 500 Euro für Tafel

ha Gildehaus. Für die Gildehauser Gerhard Tangenberg und Fritz Wallasch war es ein überlegener Sieg im Endspiel gegen die Vertretung des SV Bad Bentheim mit Johann Lambers und Bernhard ter Horst.

21 Paare, die auf zwei Gruppen aufgeteilt wurden, hatten sich am Sonnabendvormittag in der Formation „Doublette“ bei der Gemeinschaftsveranstaltung der drei Vereine SG Bad Bentheim, SV Bad Bentheim und TuS Gildehaus trotz der widrigen Wetterverhältnisse auf dem Schlackeplatz am Romberg eingefunden. Aus der Gruppe B mit ihren elf Teams gingen die TuS-Vertreter Tangenberg/Wallasch aus den vier Runden, bei denen die Gegner vom Zufallsgenerator zugelost wurden, mit vier gewonnenen Spielen und einem überlegenen Punkteverhältnis von 52:35 hervor. Damit galten sie als Favoriten gegen die Paarung Lambers/ter Horst. Die Bad Bentheimer hatten sich als Sieger der A-Gruppe qualifiziert. Mit einem Kugelverhältnis von 13:6 konnte die gastgebende Mannschaft ihrer Favoritenrolle gerecht werden. Das Spiel um den dritten Platz entschieden Gudrun Scholten/Achim Söhn (SV Bad Bentheim) gegen die TuS-Paarung Arno Lemberg/Günter Lammering für sich. Mit einem Dank an den ausrichtenden Verein TuS Gildehaus überreichte Johann Bardenhorst, 2. Stellvertretender Bürgermeister der Stadt Bad Bentheim, den Wanderpokal an das siegreiche Duo.

TuS-Boulefachwart Ernst Dieter Oehler brachte seine Freude über einen gelungenen Premierentag zum Ausdruck. Er betonte, dass es gut war, die Veranstaltung trotz des schlechten Wetters durchzuziehen, zumal die Endspiele in der Halle durchgeführt werden konnten. Freude dürfte auch die Bad Bentheimer „Tafel“ empfinden. Sie erhält einen Scheck von über 500 Euro aus dem Erlös der Startgelder sowie des Kuchen- und Getränkeverkaufs.