Bad Bentheim. Wenn am Sonnabend, 26. August, die 43. Auflage des Bentheimer Flohmarkts über die Bühne geht, wird es der erste Markt sein, den Fritz Begemann nicht organisiert hat. Rückblende: 1973 fing alles an. Der gebürtige Bentheimer studierte in Dortmund. „Im Ruhrgebiet ging es damals mit den Flohmärkten los, hier oben war das noch gar nicht bekannt", sagt Begemann. Mit zwei Freunden bot er damals Antiquitäten an und organisierte kurzerhand einen eigenen Markt in Bad Bentheim auf dem Herrenberg.