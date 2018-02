Empfehlung - Ereignisreiches Jahr für Gildehauser Jugendfeuerwehr

gn Gildehaus. Auf unzählige Dienstabende und Veranstaltungen blickte der Gildehauser Jugendfeuerwehrwart Sebastian Brinkmann bei der Jahreshauptversammlung der Jugendfeuerwehr zurück. Ob das Mitwirken beim Tag der sauberen Landschaft der Stadt Bad Bentheim, das Betreuen des Wasserspiels beim Kinderflohmarkt am Alten Kamp, sowie bei den Schützenfesten in Waldseite und Gildehaus oder die Teilnahme am Volker-Pannen-Cup – der Spaß steht für die Jugendfeuerwehr im Vordergrund.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/ereignisreiches-jahr-fuer-gildehauser-jugendfeuerwehr--226653.html