Empfehlung - Entlastung für die Fahlstiege in Gildehaus

gamGildehaus. Der Bauausschuss des Bad Bentheimer Rates hat in seiner jüngsten Sitzung den Bau einer Entlastungsstraße für die Fahlstiege in Gildehaus empfohlen. Nördlich der Straße soll eine Verbindung zwischen dem Holter Diek und Am Görfeld geschaffen werden. Gleichzeitig soll auch das Teilstück zwischen der neuen Einmündung und der Kreuzung Am Görfeld/Fahlstiege verbreitert werden.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/entlastung-fuer-die-fahlstiege-in-gildehaus-203157.html