Empfehlung - Emotionsfeuerwerk auf der Forum-Bühne

Bad Bentheim. Es muss anstrengend sein nur zu zweit auf der Bühne zu stehen und das abendfüllende Stück „Zwei wie Bonnie und Clyde“ zu spielen – doch Danica Pletz (Emma) und Nils Winkelmann (Manni) von der Theatergruppe „Young Boulevard“ ist das während der Premiere am Freitagabend nicht anzumerken. Sie werden mit überzeugender Leichtigkeit zu Emma und Manni, zwei weniger erfolgreichen Bankräubern bei dem Versuch an das ganz große Geld zu kommen. Bereits die Anfangsszene, in der sich Winkelmann wie ein Agent auf den Boden wirft, verspricht gute Unterhaltung und dieses Versprechen wird während des gesamten Stücks eingelöst. Die beiden Ganoven träumen von Reichtum, einer Reise nach Las Vegas und einem unbeschwerten Leben in Südamerika. Mannis Plan ist dafür bombenfest, oder? Nein, denn eine Verwechslung macht den Beiden einen Strich durch die Rechnung.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/emotionsfeuerwerk-auf-der-forum-buehne-211995.html