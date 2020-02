Empfehlung - Emilie Mersch ist Jugendfeuerwehrfrau des Jahres 2019

Gildehaus Am vergangenen Mittwoch fand die Jahreshauptversammlung der Jugendfeuerwehren Gildehaus im Gerätehaus am Neuen Weg statt. Jugendfeuerwehrwart Sebastian Brinkmann begrüßte alle anwesenden Jugendlichen und Gäste ganz herzlich und ließ das vergangene Jahr Revue passieren. An unzähligen Dienstabenden ging es unter anderem um die Themen Brandbekämpfung, Löschmittel, Erste Hilfe, Technische Hilfe, Fahrzeugkunde, Schlauchkunde und vieles mehr. Auch für die „Jugendflamme“ wurde fleißig geübt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/emilie-mersch-ist-jugendfeuerwehrfrau-des-jahres-2019-345638.html