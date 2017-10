Einweihungsfeier für Bahnhofsaufzüge am 21. Dezember

gn Bad Bentheim. Die SPD-Bundestagsabgeordnete Dr. Daniela De Ridder zeigt sich nach mehrfachen Gesprächen mit der Deutschen Bahn zuversichtlich, dass es im Dezember dieses Jahres tatsächlich zur Fertigstellung der Aufzüge am Bahnhof in Bad Bentheim kommen kann. Die Bahn hatte in dieser Woche ihren Zeitplan für die Bauarbeiten aktualisiert (die GN berichteten). Laut einer Pressemitteilung der Abgeordneten plane das Unternehmen voraussichtlich am 21. Dezember ein Einweihungsfest zur Inbetriebnahme der Aufzüge des Bahnhofs in Bad Bentheim.

Die Abgeordnete habe sich wiederholt für eine rasche Fertigstellung eingesetzt, damit das Bahnhofsgelände barrierefrei wird. Sie erachtete den neuen von der Bahn gesetzten Zeitrahmen als realistisch, den es nun aber auch einzuhalten gelte. „Es freut mich sehr, dass sich unser Einsatz für die Region gelohnt hat und wir mit wichtigen Neuerungen in der Infrastruktur nun endlich im Jahr 2018 starten können“, heißt es von De Ridder: „In der Vergangenheit haben die deutlichen Verzögerungen für erheblichen Unmut gesorgt. Es ist insofern sehr zu begrüßen, dass die Deutsche Bahn mit einer kleinen Einweihungsfeier, die noch im Dezember stattfinden soll, bei den Reisenden und Bürgern für die bei der Umsetzung eingetretenen Unzulänglichkeiten um Verständnis und Nachsicht wirbt.“

De Ridder habe zu den Entwicklungen des Bahnhofs im engen Dialog mit dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bahn Station & Service, Dr. André Zeug, gestanden. Zeug versicherte der Bundestagsabgeordneten, dass die Bahn alles für eine möglichst schnelle Lösung tun werde.

„Insbesondere die Fertigstellung der Aufzüge ist für den barrierefreien Zugang des Bahnhofgeländes unerlässlich. Für die lang anhaltenden Bautätigkeiten mag es Gründe geben, aber die Geduld der Reisenden, die ihr Gepäck nur mühsam oder nur mit fremder Hilfe vom Bahnhofsgebäude zum Gleis transportieren können, wurde doch arg gebeutelt. Und wer gehbehindert ist oder auf einen Rollstuhl angewiesen ist, kann den Bentheimer Bahnhof seit langer Zeit gar nicht mehr nutzen“, macht De Ridder deutlich. Die SPD-Kandidaten für die Landtagswahl Gerd Will und Christian Otten hätten sie bei den Gesprächen unterstützt.