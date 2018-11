Empfehlung - Einsatz im Wacholderhain in Bardel zahlt sich aus

Bardel Mehr als 200 Schüler, Eltern und Lehrer des Bardeler Missionsgymnasiums haben ihre Ärmel hochgekrempelt, um beim 5. Pflegeeinsatz im Wacholderhain etwas für die Umwelt zu tun. Inzwischen sind erste Erfolge sichtbar. Botanische Raritäten wie der Behaarte Ginster, Silbergras, Bauernsenf und Früher Schmielenhafer wachsen zwischen den Wacholdersträuchern aus dem Boden. Beim ersten Pflegeeinsatz hatte die Traubenkirsche in dem Wäldchen am Missionsgymnasium dominiert. Dann wurde mit Bagger und Treckern die Humusschicht abgeschoben und in den Jahren darauf in mühevoller Handarbeit durch die Schulgemeinschaft unter der Leitung von Lehrer Dr. Christoph Lünterbusch alles entfern, was hier nicht wachsen soll. Neben der Späten Traubenkirsche, welche die Wacholdersträucher mit ihrem dichten Blätterdach zu ersticken drohte, wurden auch die Brombeerranken entfernt.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/einsatz-im-wacholderhain-in-bardel-zahlt-sich-aus-266287.html