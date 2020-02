Empfehlung - Eingeschränkter Verkehr auf der L39

Bad Bentheim Ab Montag, 17. Februar, kommt es aufgrund von Bauarbeiten zwischen Gildehaus und Bad Bentheim zu massiven Einschränkungen auf der Landesstraße 39. Diese wird in mehreren Bauabschnitten halbseitig saniert, wobei zwei Bauabschnitte gleichzeitig durchgeführt werden. Gestartet wird am 17. Februar um 8 Uhr mit folgenden Abschnitten: 1. Gildehaus Kreuzung Gronauer Straße bis Milkmannstraße, 2.Gildehaus Friedhof bis Gildehaus Hagelshoek (DRK). Es werden jeweils auch die oben genannten Kreuzungen gesperrt. Geplant ist die Fertigstellung der Abschnitte je nach Länge innerhalb von zwei bis vier Wochen. Folgende Haltestellen entfallen in den oben genannten Bauabschnitten: Milkmannstraße, Schule, Friedhof (in der Bentheimer Straße), Dille und Hagelshoek.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/eingeschraenkter-verkehr-auf-der-l39-344165.html