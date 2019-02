Empfehlung - Eindrücke von alten Steinbrüchen und Katharinenkirche

Bad Bentheim Seit sechs Jahren präsentiert die niederländische Galeristin Ellen Timmerman in Bad Bentheim zeitgenössische Kunst auf hohem Niveau. Zum zweiten Mal in diesem Jahr stellt mit Barbara Rink eine niederländische Künstlerin bei ihr aus, die eine Residenzzeit im „haus34A“ verbracht und ihre Impressionen der umliegenden Landschaft künstlerisch verarbeitet hat. Thomas Niemeyer von der Städtischen Galerie Nordhorn hielt am Sonntag die Einführung zur Eröffnung der Ausstellung „Spill“.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/eindruecke-von-alten-steinbruechen-und-katharinenkirche-281430.html