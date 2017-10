Einbrecher steigen in Gildehauser Jagdhütte ein

gn Gildehaus. Einbrecher sind zwischen Sonnabend, 16. und Sonntag, 24. September, in eine Jagdhütte östlich des Nordhorner Weges in Gildehaus eingedrungen. Sie verschafften sich durch ein Fenster Zugang und stahlen drei markante Gegenstände. Die Polizei teilte am Freitag mit: „Sie erbeuteten eine Goldmedaille mit der Aufschrift ,schwerster Keiler Deutschlands 250 kg‘ sowie eine weitere Goldmedaille mit der Aufschrift ‚Brazer Spullers‘. Darüber hinaus fehlt eine sogenannte Sauenfeder.“ Dabei handelt es sich um einen etwa zwei Meter langen Jagd-Speer. Die Täter ließen am Tatort ein auffälliges Beil zurück. Der Stiel des ist mit weißem Klebeband und die Klinge mit einem dünnen Kupferdraht sowie einem blaugelben Erdungsdraht umwickelt.

Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05921 3090 bei der Polizei Nordhorn zu melden.