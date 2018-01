Einbrecher stehlen Schmuck und Geld

Unbekannte Täter sind am Donnerstag zwischen 16.15 und 20.45 Uhr in zwei Einfamilienhäuser an der Wilmersdorfer Straße und an der Tannenstraße in Bad Bentheim eingedrungen, berichtet die Polizei. Sie stahlen unter anderem Schmuck aus den Wohnhäusern.