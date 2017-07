Einbrecher dringen durch Fenster in Wohnhaus ein

gn Gildehaus. Unbekannte Täter haben ein Wohnhaus in der Wilhelm-Leuschner-Straße durchsucht. Nach Angaben der Polizei drangen sie zwischen Freitag 20.00 Uhr und Samstag 10.00 Uhr durch ein Fenster in das Haus ein. Ob etwas entwendet wurde, steht nicht fest, da die Bewohner derzeit in Urlaub sind. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter Telefon 05921.3090 zu melden.

