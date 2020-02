/ Lesedauer: ca. 3min Ein Wiedersehen mit Schuberts schöner Müllerin

Erwin Strikker und Simone Zacharias spinnen die Geschichte von Schuberts schöner Müllerin weiter. Das Ergebnis ist am Sonntag, 2. Februar, in Hennekens Hof in Bad Bentheim zu sehen und zu hören.