Ein Kilo Haschisch über die Grenze geschmuggelt

Waldseite Die Bundespolizei hat Mittwochabend rund ein Kilo Haschisch beschlagnahmt. Ein 34-jähriger Drogenschmuggler sitzt in Untersuchungshaft. Er saß als Beifahrer in einem mit drei Personen besetzten Auto, das gegen 22.15 Uhr auf der Bundesautobahn 30 von einer Streife der Bundespolizei festgestellt und auf dem Autobahnparkplatz „Waldseite Süd“ angehalten wurde.

Bei ihrer Kontrolle fanden die Bundespolizisten rund ein Kilo Haschisch mit einem Straßenverkaufswert von etwa von 9.400 Euro in dem Auto des Trios. „Die Drogen konnten dem 34-jährigen Beifahrer zugeordnet werden“, teilte ein Sprecher der Bundespolizei am Freitagmorgen mit. „Er wurde vorläufig festgenommen und zusammen mit den Drogen an die Beamten des Zollfahndungsamtes Essen für weitere Ermittlungen übergeben.“

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück wurde der 34-jährige Syrer Donnerstagnachmittag einem Haftrichter beim Amtsgericht Nordhorn vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den Drogenschmuggler. Er kam in eine Justizvollzugsanstalt. „Außerdem wurden Ermittlungsverfahren gegen den 34-jährigen Fahrer und die 47-jährige Mitfahrerin eingeleitet, da sie verdächtigt werden, über den Drogenschmuggel im Bilde gewesen zu sein“, teilte die Bundespolizei weiter mit.