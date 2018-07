Empfehlung - Ein dritter Windpark für Bad Bentheim?

Bad Bentheim Schon seit 20 Jahren drehen sich in Waldseite fleißig die Windkraftanlagen und erzeugen nachhaltige Energie. Der dortige Windpark wurde im vergangenen Jahr kräftig aufgestockt, zudem entstand Ende 2015 ein neuer Park mit drei Anlagen in Achterberg. Nun kündigt sich ein mögliches weiteres Projekt an: Nördlich des Industriegebiets Gildehaus und der A30, direkt an der Grenze zu den Niederlanden gelegen, wird eine Fläche für bis zu drei neue Windräder in den Blick genommen. Die Idee: einen grenzüberschreitenden Windpark gemeinsam mit der Nachbarregion zu schaffen. Seitens der Stadt Bad Bentheim herrscht auch diesmal der Wunsch nach einer aktiven Bürgerbeteiligung. Zudem stehen moderne Möglichkeiten zur Stromspeicherung im Fokus.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/ein-dritter-windpark-fuer-bad-bentheim-243972.html