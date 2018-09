Ein brillanter Abschluss der Bühnensaison in Bad Bentheim

Am Samstagabend wurde auf der Freilichtbühne in Bad Bentheim das letzte Mal in der Saison 2018 das Kindermusical „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ aufgeführt. Nach der Vorstellung gab es für die 1200 Gäste ein großes Feuerwerk.