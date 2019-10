Empfehlung - Eichenprozessionsspinner: Bad Bentheim setzt auf neue Falle

Bad Bentheim Rund 1430 Bäume, 87 Straßenzüge, 503 Einsatzstunden und 61 Einsatztage für die sechs beauftragten Unternehmen. Gesamtkosten: 128.704,70 Euro. Das ist die Bilanz der Stadt Bad Bentheim beim Kampf gegen den Eichenprozessionsspinner (EPS) in diesem Jahr. Wie auch in den anderen Kommunen im Landkreis war die Population der Raupen mit den giftigen Härchen in der Kurstadt in diesem Jahr extrem hoch. „Eine Verzehnfachung in Kosten und Aufwand“, sagt Helmut Bruns, einer der Betriebsleiter des städtischen Servicebetriebs, in einem Pressegespräch.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/eichenprozessionsspinner-bad-bentheim-setzt-auf-neue-falle-326402.html