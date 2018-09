Empfehlung - Ehrennadel in Bronze für Klaus Dahms aus Gildehaus

Gildehaus Eine besondere Ehrung kam Hauptlöschmeister Klaus Dahms (Ortsfeuerwehr Gildehaus) nach der diesjährigen Kreisbereitschaftsübung in Hesepe (siehe Bericht auf Seite 15) zuteil. Kreisbrandmeister Uwe Vernim verlieh ihm die Ehrennadel des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen in Bronze. Dahms begann im Jahr 2000 als stellvertretender Zugführer des Zuges 3, ehe er im Jahr 2003 zum Zugführer ernannt wurde. Er hat die Ämter in den 18 Jahren hervorragend ausgeübt und sich diese Auszeichnung verdient, heißt es in der Begründung. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/ehrennadel-in-bronze-fuer-klaus-dahms-aus-gildehaus-248816.html