Empfehlung - Ehrennadel in Bronze für Hartmut Bertels

Gildehaus Am 8. Juni 1976 trat in die Ortsfeuerwehr Gildehaus ein. In den Jahren 1997 und 1998 schloss er die Ausbildung zum Gruppenführer erfolgreich ab. Von 1999 bis 2006 war Bertels gewählter Gruppenführer. Von 2006 bis 2012 sowie von 2014 bis 2015 war er als Zugführer eingesetzt. Sechs Jahre lang war er Beisitzer im Ortskommando und ist seit 1999 Beisitzer im Stadtkommando. Aktuell führt er das Amt des Zeugwartes aus. „Hartmut Bertels hat sich mit seiner Art und seinem handwerklichen Geschick sowohl in diversen Einsatzlagen, aber auch bei Um- und Anbauprojekten rund um die Ortsfeuerwehr Gildehaus verdient gemacht“, hieß es in der Laudatio. Sein Engagement für die Kameradschaft und sein Fachwissen zeichnen ihn aus und deshalb ist er ein wichtiger Bestandteil in der Ortsfeuerwehr Gildehaus.“(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/ehrennadel-in-bronze-fuer-hartmut-bertels-287943.html