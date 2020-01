Empfehlung - Ehrennadel in Bronze für Feuerwehrmann Michael Trapp

Bad Bentheim Michael Trapp wechselte Ende 2009 von der Freiwilligen Feuerwehr Segelhorst zur Ortsfeuerwehr Bad Bentheim. Im Oktober 2012 wurde er kommissarisch zum Jugendfeuerwehrwart der Jugendfeuerwehr Bad Bentheim ernannt, ehe er im Januar 2013 offiziell in das Amt gewählt wurde. Die Belange der Jugendlichen liegen ihm sehr am Herzen. So wurde die Mitgliederzahl unter seiner Führung und mit Unterstützung seines Betreuerstabs von 20 Jugendlichen auf 25 erhöht. Jugendliche, die in die aktive Einsatzabteilung wechseln, motiviert er, sich dem Betreuerstab der Jugendfeuerwehr anzuschließen. Das 25-jährige Jubiläum der Jugendfeuerwehr wurde groß gefeiert und sehr gut angenommen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/ehrennadel-in-bronze-fuer-feuerwehrmann-michael-trapp-340354.html