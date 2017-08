Empfehlung - Ehefrau mit der Faust geschlagen: Familienvater verurteilt

mokRheine. Ein dreifacher Familienvater aus Rheine ist am Amtsgericht Rheine wegen Körperverletzung und Beleidigung an seiner Obergrafschafter Ehefrau zu einer Geldstrafe von 1950 Euro (65 Tagessätzen à 30 Euro) verurteilt worden. Gericht und Staatsanwaltschaft waren nach der Vernehmung der 27-jährigen Geschädigten, die jetzt wieder bei ihren Eltern in der Grafschaft wohnt, überzeugt, dass er ihr mit der Faust ins Gesicht geschlagen hatte. Der Angeklagte bestritt dies bis zuletzt. Beim Verlassen des Gerichtssaales wurde es auf dem Flur laut. Kurze Zeit später betrat sein Schwiegervater erneut den Saal und sagte, dass der Angeklagte ihn angespuckt und seine Tochter beleidigt habe. „Erstatten Sie Anzeige“, rieten Staatsanwaltschaft und Gericht. Der Staatsanwalt notierte den Vorfall in den Akten. Das dürfte zu einem weiteren Verfahren führen.(...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/ehefrau-mit-der-faust-geschlagen-familienvater-verurteilt-203159.html