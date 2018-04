Empfehlung - Ecstasy-Tabletten in der Unterhose: 53-Jähriger festgenommen

gn Bad Bentheim. 500 Ecstasy-Tabletten im Wert von rund 3900 Euro haben Osnabrücker Zöllner am Nachmittag des 16. April bei einer Fahrzeugkontrolle auf dem Rastplatz Waldseite Süd auf der Autobahn 30 entdeckt. Wie am Donnerstag mitgeteilt wurde, gab der 53-jährige Fahrer an, aus Amsterdam zu kommen und nun auf dem Rückweg nach Dänemark zu sein. Seinen Beifahrer habe er vor kurzem an einer Tankstelle angetroffen und mitgenommen, da dieser per Anhalter nach Berlin reisen wollte. (...) Link zum Artikel: https://www.gn-online.de/bentheim/ecstasy-tabletten-in-der-unterhose-53-jaehriger-festgenommen-233079.html